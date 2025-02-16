DMD hastası Çağan, tedavi olmak ve hastalıktan kurtulmak istiyor!

Ankara'da Bahar ve Tamer Toprak çiftinin çocukları Çağan Toprak'a, 4,5 yaşında DMD teşhisi konuldu. Yurt dışında yapılan gen tedavisine ulaşabilmesi için Ankara Valiliği onaylı kampanya başlatıldı. 4 aylık kampanyada 3 milyon doların yüzde 13'lük kısmı toplanabildi.

MERDİVEN ÇIKAMIYOR

Öğretmen olan anne Bahar Toprak, "Hiçbir arkadaşıyla istediği gibi gezemiyor, eğlenemiyor. Ve bunun dışında merdiven çıkamıyor, oturduğu yerden kalkamıyor ve ansızın düşebiliyor en ufak bir temas halinde. Oğlumuzu yaşatmak istiyoruz. Bunun için de gen tedavisine ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. Bahar Toprak, ecza firmasında çalışan eşinin, oğlu ile ilgilenmek için işten ayrıldığını, kendisinin de mazeret izni aldığını söyledi.



"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Çağan Toprak, "Arkadaşlarımın arasına girememek beni üzüyor. Hatta bazen okula bile gitmek istemiyorum" dedi. Çağan, tedavi olmak ve hastalıktan kurtulmak istediğini söyledi:

"Ölümle sonuçlanıyor bu hastalık. Ben yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum"