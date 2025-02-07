Berat Kandili hangi gün idrak edilecek? Berat Kandili günü oruç tutulur mu?

Berat Kandili, manevi arınma ve dualarla geçirilen mübarek bir gece olarak idrak ediliyor. Bu kutlu gecenin gündüzünde oruç tutmak fazileti yüksek ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili'nde oruç kaç gün tutulmalı? İşte merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
2025 yılı Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü (bugün) idrak edilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecenin ehemmiyetini şu şekilde açıklamıştır:
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990)