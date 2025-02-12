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Tekirdağ'da korkunç olay! Küçük kızını boğduktan sonra intihara kalkıştı!

Tekirdağ’da Amir Y., kız Su Dilem’in erkek arkadaşıyla sosyal medya paylaşımlarını görünce çıldırdı. Küçük kızını boğarak öldürüp kendi bileklerini keserek intihara kalkıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Tekirdağ’da korkunç olay! Küçük kızını boğduktan sonra intihara kalkıştı!

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    Tekirdağ Çorlu'da baba dehşete yaşandı. Hatip Mahallesi'nde oturan Amir Y. (44) sosyal medya hesabından "Ölümümüzden ... sorumludur" paylaşımı yaptı. Bunu gören yakınları, Amir Y'nin intihar edebileceklerinden şüphelenerek durumu polise anlattı.

    EŞİNDEN AYRILMIŞ
    Ekipler bildirilen adrese geldiklerinde 13 yaşındaki Su Dilem Y'nin hayatını kaybettiğini, Amir Y'nin de ağır yaralı olduğunu görünce hemen ambulans çağırdı. Yaralı baba Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

    Eşinden bir süre önce ayrıldığı ortaya çıkan Amir Y'nin verdiği ifadede ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini belirterek "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim" ifadesini kullandı.

    Tekirdağ’da kan donduran sosyal medya paylaşımı! 13 yaşındaki kız ölü babası ise bilekleri kesilmiş halde bulunduTekirdağ’da kan donduran sosyal medya paylaşımı! 13 yaşındaki kız ölü babası ise bilekleri kesilmiş halde bulundu
    Tekirdağ'da kan donduran sosyal medya paylaşımı! 13 yaşındaki kız ölü babası ise bilekleri kesilmiş halde bulundu
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