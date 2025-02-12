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Esenyurt'ta koca vahşeti! Eşini boğarak öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta Sercan G. isimli bir şahıs, sabah saatlerinde aralarında tartışma çıkan eşi Sibel G.'yi boğarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri katil kocayı gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 12:17 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 12:17
Esenyurt’ta koca vahşeti! Eşini boğarak öldürdü

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    Edinilen bilgilere göre olay Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta yaşandı. Apartman dairesinde yaşayan Sercan G. ve eşi Sibel G. sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Esenyurt'ta koca vahşeti (İHA)Esenyurt'ta koca vahşeti (İHA)

    Öfkeli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, cinayetin işlendiği evde inceleme başlattı.

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