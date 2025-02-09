Hemşire Selen Naycı’nın cansız bedeni nehirde bulundu

Şırnak Cizre'de hemşire Selen Naycı'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Naycı'nın en son Dicle Nehri kenarında görülmesi üzerine, arama yapıldı. Kişisel eşyaları, nehir kenarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından nehirde arama çalışması başlatıldı. AFAD ve Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, arama çalışmalarına katılmak için ilçeye geldi. Nehirde arama çalışmalarında Naycı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Naycı'nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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