Antalya’da yapay kalple yaşayan hastaya organları hayat oldu!

Antalya'da yaşayan Hakan Kaya'ya (44), 2021 yılında kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Yapay kalp takıldı. 2 yılı aşkın süredir yapay kalple yaşamını sürdürmeye devam etti. Tedavisi kapsamında 25 Ekim 2024'te AÜ Hastanesi'ne yatırılarak, kalp nakli yapılması belirlendi. Konya'da ateşli silah yaralanması sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalbi, ambulans uçakla Antalya'ya getirildi.



Geçen ay, AÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla Hakan Kaya'ya kalp nakli yapıldı.

"7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA AİT"

Makil sonrası sağlık durumu iyiye giden Hakan Kaya, tedavisi boyunca 12 yaşındaki kızı Elisa ile birlikte mücadele ettiklerini söyleyerek, "Şu anda sağlık durumum çok iyi. Takılan kalp 7 yaş küçük birisine aitmiş. Allah rahmet eylesin. Artık yeni bir hayat kuracağım kendime ve kızıma" şeklinde konuştu. Elisa Kaya, babası iyileştiği için mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi hissediyorum. Babamı her zaman destekledim. İyileştiği için çok mutluyum" dedi.