8 yaşındaki ödüllü kemancıdan acı haber! Trafik kazasında yaşamını yitirdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı ve İsviçre'de müzik eğitimi alan Laçin Akyol (18), 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken kendisine otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralı Akyol'u hastaneye kaldırdı.



Ancak ödüllü kemancının beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, genç kızın organlarını bağışlamasına karar verdi. Genç kızın cenazesi bugün Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olmuştu.

Başkan Erdoğan, o tarihte 8 yaşında olan Laçin Akyol'a hediye keman göndermişti. Erdoğan'ın gönderdiği kemanı o zamanki dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'u evinde ziyaret ederek, Erdoğan'ın hediyesini minik sanatçıya vermişti.