SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Berat Kandili hangi gün idrak edilecek? Berat Kandili günü oruç tutulur mu?

Berat Kandili, manevi arınma ve dualarla geçirilen mübarek bir gece olarak idrak ediliyor. Bu kutlu gecenin gündüzünde oruç tutmak fazileti yüksek ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili'nde oruç kaç gün tutulmalı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 14:09 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 14:09
Berat Kandili hangi gün idrak edilecek? Berat Kandili günü oruç tutulur mu?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Berat Kandili, manevi arınma ve dualarla geçirilen mübarek bir gece olarak idrak ediliyor. Bu kutlu gecenin gündüzünde oruç tutmak fazileti yüksek ibadetler arasında yer alıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Berat Kandili'nde oruç kaç gün tutulmalı? İşte merak edilenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    2025 yılı Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

    Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecenin ehemmiyetini şu şekilde açıklamıştır:

    "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1990)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BERAT KANDİLİ GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

    Diyanet kaynaklarında şu bilgiler yer alıyor;

    Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…".

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü, pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar, pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur'ân'ın bana vahyedildiği- gündür." diye cevap verirdi.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de 3’lü kriz! Mansur Yavaş’tan daha erken çıkışı! Özgür Özel’e Ekrem İmamoğlu resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?
    Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini belli oldu! TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan önemli açıklamalar: Gelişmeler olumlu
    Kandil’de sancı sürüyor! PKK elebaşı Murat Karayılan’dan silah bırakmayız pazarlığı: Bir tek çağrıyla bu iş bitmez
    Yapay zekada deepsiz savaş! Micrososf, Alphabet, Amazon, Meta: 2025’te harcamalar çığırından çıkıyor
    Yerli ve milli metro! Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı... Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi
    Trump’tan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım kararı! Netanyahu ABD’deyken imzaladı
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    Ersan Şen adaylık peşinde koşan Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Nerede bu metrolar kardeşim? İstanbul’a hizmet etsene
    Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
    Kapalıçarşı’daki kara para vurgununda yeni gelişme! Ünlü ailenin oğlu Serhan Mark Kohen firari
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar için harekete geçildi
    MİT’ten Kuzey Irak’ta operasyon! PKK’lı terörist Murat Keleş sarı torbaya
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den kalp operasyonu sonrası deprem paylaşımı! İstanbul için uyardı
    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
    Vergi kaçıran ünlüler panikte! Maliye o isimleri tek tek çağıracak
    Meteoroloji’den 19 ile uyarı! 7 Şubat 2025 kar yağışı ne kadar sürecek?
    FETÖ’nün 7 Şubat MİT Kumpasının üzerinden 13 yıl geçti! Kirli plan o ziyaretle çöktü
    Spor yazarlarından flaş Morata Ahmet Kutucu ve Eyüp Aydın yorumu: Raket gibi ayağı var
    Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı
    Hababam Sınıfı’nın Ahmet’i Ahmet Sezerel’in aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Zembilli’nin yıldızı çıktı!