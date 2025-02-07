Berat Kandili hangi gün idrak edilecek? Berat Kandili günü oruç tutulur mu?

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BERAT KANDİLİ GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet kaynaklarında şu bilgiler yer alıyor;

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…".