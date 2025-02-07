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6 gün sonra idrak edilecek! Berat Kandili'nde hangi dualar okunur?

Şaban ayının 15. gecesi, Ramazan'ın müjdecisi ve bağışlanma kapılarının sonuna kadar aralandığı Berat Kandili 6 gün sonra idrak edilecek. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirip rahmet ve mağfirete ulaşmak isteyenler Berat Kandili günü okunabilecek duaları araştırıyor. Peki, Berat Kandili'nde hangi dualar okunmalı? İşte mübarek gecede okunması önerilen dualar.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 17:20
6 gün sonra idrak edilecek! Berat Kandili’nde hangi dualar okunur?

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    Şaban ayının 15. gecesi, Ramazan'ın müjdecisi ve bağışlanma kapılarının sonuna kadar aralandığı Berat Kandili 6 gün sonra idrak edilecek. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirip rahmet ve mağfirete ulaşmak isteyenler Berat Kandili günü okunabilecek duaları araştırıyor. Peki, Berat Kandili'nde hangi dualar okunmalı? İşte mübarek gecede okunması önerilen dualar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Peygamberimiz (S.A.V) Berat Gecesi nasıl dua ederdi?

    Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı.

    Berat Kandili ne zaman?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

    "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Berat Kandili'nde hangi dualar okunur?

    "Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ANLAMI

    "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

    İstiğfar

    Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

    Fatiha-i Şerife

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ayet'ül-Kürsî

    Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

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