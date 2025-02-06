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Zeka testi: Resimdeki 34 sayısı nerede? 887 kişiden 19'u başarılı oldu

Bu optik illüzyon testi dikkat ve odaklanmayı test ediyor. Resimdeki 34 sayısını sadece keskin gözlere sahip olanlar bulabiliyor. Peki, siz gizlenmiş rakamları bulabilir misiniz?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 13:49 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 13:49
Zeka testi: Resimdeki 34 sayısı nerede? 887 kişiden 19’u başarılı oldu

İÇİNDEKİLER

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    Optik illüzyonlar zihinsel becerilerinizi geliştiren, dikkat ve odaklanmanızı artıran önemli pratiklerdir. Bu ilginç bulmacalar, IQ'nuzu ölçmenin yanı sıra problem çözme yeteneklerinizi de güçlendirir. Bu optik illüzyon testi dikkat ve odaklanmayı test ediyor. Resimdeki 34 sayısını sadece keskin gözlere sahip olanlar bulabiliyor. Peki, siz gizlenmiş rakamları bulabilir misiniz?

    (Zeka Testi)(Zeka Testi)

    5 SANİYENİZ VAR

    Günümüzde optik illüzyonlar sıradan bir resim olmanın ötesine geçerek, bir çeşit zeka yarışına dönüşmüş durumda.

    Bu ilginç görsel testte, 43'lerin arasında saklı olan 34 sayısını bulmak için sadece 5 saniyeniz var.

    Hazırsanız, başlayın!

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    DİKKATLİ BAKARSANIZ SAYILAR SİZE GÖZ KIRPACAK

    Yukarıdaki resimde birçok 43 sayısı yer alıyor. Ancak bu sayıların arasında gizli bir 34 sayısı var.

    Göreviniz 5 saniye içinde gizli 34 sayısını bulmak.

    (Zeka Testi)(Zeka Testi)

    Eğer bulduysanız tebrikler, yüksek IQ'ya sahipsiniz demektir.

    Bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İŞTE YANIT

    Bakın tam da orada. Görselde alt sıradan yukarıya doğru çıkınca 6. kısımda yer alıyor.

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