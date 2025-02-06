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İstanbul’da su tankeri tıp merkezine girdi! Şoför kaçtı

İstanbul Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri tıp merkezinin bulunduğu binaya çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken tankerin şoförü olay yerinden kaçtı.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 14:10
İstanbul’da su tankeri tıp merkezine girdi! Şoför kaçtı

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    Kaza, Altınşehir Mahallesi Yan Yol Caddesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 34 E 6912 plakalı su tankeri şoförü Selahattin E. Caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince yokuş aşağı kaymaya başladı.

    Bir süre kayan tanker, tıp merkezinin bulunduğu binanın altındaki iş yerine çarparak durabildi. Kaza sonrası şoför Selahattin E. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken su tankerinde ve binada hasar oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla tanker bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Başakşehir'de su tankeri tıp merkezine girdi. (DHA)Başakşehir'de su tankeri tıp merkezine girdi. (DHA)

    'İÇERİ GİRDİ'
    Mahalle sakini Serhat Gümüş'' Kamyon süratini alamadı. Virajdan dönemedi ve içeriye girdi. Yaralı yok, sürücü de kaçmış. Yokuştan aşağıya inerken direk içeri girdi. Yaralı yok'' diye konuştu.

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