PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Evinin önünde saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti

Adana'da yaşayan Saltuk Buğra Keçebaş, apartmanın otoparkında aracından inerken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saltuk Buğra Keçebaş, hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 23:37 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 00:17
Evinin önünde saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına park eden Saltuk Buğra Keçebaş, aracından indiğinde kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programına katıldı: Devlet işte burada! | Yıl sonuna 453 bin konut | Çiftçilere müjde |
    MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirildi! Sağlık durumuna ilişkin açıklama: Son derece iyi
    Bakan Murat Kurum Adıyaman’da Başkan Erdoğan’ın verdiği talimatı anlattı: Murat hazır ol! Bu yuvaları biz yapacağız
    7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi
    Depremde ölen annesinin videosunu Reis’e iletin diyerek izletti! Takvim.com.tr o kayda ulaştı: Merhume Fatma Dizlek’in Erdoğan sevgisi
    Rotasyonlu Aslan 3 puanı kaptı! Boluspor - Galatasaray: 1-4 | MAÇ SONUCU
    Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak da işin içindeydi | Kaçış hikayesinde milyonlarca dolarlık borsa vurgunu
    İngiliz yazdı siyonist köpürttü! Türkiye Suriye’de üs kuracak iddiası: Gizli servis operasyonu mu?
    Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları
    Trump’tan skandal açıklama: Sosyal medyada paylaştı Gazze ABD’ye teslim edilecek dedi
    Emine ağladı biz ağladık! Hatay deprem şehitliğinde yürek dağlayan anlar: 12 yavrumu kaybettim diyen yaşlı kadından ağıt
    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba
    Hakikatı Hataylı depremzede Merve’den dinleyelim: 6 Şubat’ta biz can derdindeyken CHP mal derdindeydi
    Küçük ülke büyük tornistan! Pentagon asker çekeceğini duyurunca YPG’yi Fransa da sattı: Macron’dan Şara’ya Paris daveti
    USAID’e Politico darbe: Demokrat Parti’nin kalesiydi fonu kesiliyor! LGBT skandalı: Bangladeş’ten Guatemala’ya sapkınlara fon
    Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar
    CANLI | Asrın felaketinin 2. yıl dönümü! Takvim.com.tr aktarıyor! Hatay’da neler yapıldı? Kabine dün de sahadaydı bugün de
    Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı
    Yıllar Pembe Mutlu’ya acımadı! Tanı tanıyabilirsen! Yeşilçam’ın paylaşılamayan yıldızı bakın şimdi ne halde!
    Türkiye’nin nüfusu belli oldu! Kaç kadın kaç erkek var? O il zirvede | 40 ilde nüfus düştü