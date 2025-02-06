"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" | Kilis’te deprem konutlarına yerleşen ailelerin mutluluğu

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN ETKİLENEN KİLİS'TE YAPILAN DEPREM KONUTLARINA YERLEŞEN AFETZEDELER, EVLERİNE KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR. YENİ EVİNE KAVUŞAN HÜSNE BEŞENK, ʺALLAH RAZI OLSUN CUMHURBAŞKANIMIZDAN. EVLAT ATIYOR AMA DEVLET ATMIYOR. CUMHURBAŞKANIMIZ ATMADI BİZİ. BUGÜNE KADAR YANIMIZDA OLDU, İYİ Kİ VAR. İYİ Kİ TÜRKİYE’NİN CUMHURBAŞKANI. BİZLERİ SAHİPSİZ BIRAKMADIʺ DEDİ. (İHA)

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Hüsne Beşenk, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Evlat atıyor ama devlet atmıyor. Cumhurbaşkanımız atmadı bizi. Bugüne kadar yanımızda oldu. Teşekkür ederim hepinize, başta Cumhurbaşkanımıza. Allah kendisine sağlıklı, uzun ömürler versin. İyi ki var. İyi ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımızla onur ve gurur duyuyoruz. Bizleri sahipsiz bırakmadı. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun" diye konuştu.