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Yenidoğan Çetesi'nin "iki numarası" intihar ettikten sonra avukatına soruşturma açıldı

Yenidoğan Çetesi sanıklarından İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından avukatı Aydın Mantar hakkında "halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
Yenidoğan Çetesi’nin iki numarası intihar ettikten sonra avukatına soruşturma açıldı

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    Yenidoğan Çetesi'nin iki numaralı sanığı İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti. Gönen'in cenazesi dün toprağa verilirken, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatı Aydın Mantar ise olay sonrası sosyal medyada ve basında açıklamalar yaptı.

    Mantar'ın açıklamalarının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın ivedi ve titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

    Açıklamada soruşturma işlemlerine yönelik olarak, Mantar'ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada açıklamalar yaptığı belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca avukat Aydın Mantar hakkında, "halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma" suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    NE DEMİŞTİ?
    Avukat Aydın Mantar sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Cezaevinde kamera olmadığını, bu nedenle korktuğunu şu sözlerle anlattı:

    "Bir sabah abin kendini astı dediklerinde hiçbir şey yapamaz, ispat edemezsin ısrarlarıma rağmen bu konuyu ailesi dahil kimseyle paylaşmam için söz verdirdi"

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