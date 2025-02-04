Defne Devlet Hastanesi, depremzedelere şifa dağıtıyor!

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam 2 yıl geçti.

Bu kapsamda depremden hemen sonra inşasına başlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart 2023'te temeli atılan ve iki ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi, depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor.

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, "Hastane 2023'te açıldı. 21 Mayıs'tan Aralık sonuna kadar 180 bin poliklinik, 6 bin 300 acil sağlık hizmet verdik. 2024'te de toplam ayakta bakılan hasta sayımız 740 bini geçti. Defne Devlet Hastanesi bu şehrin ve Türkiye'nin simgesi ve sembolü oldu" dedi.