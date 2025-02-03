Pendik’teki trafik kazasında ölen Ecem Sultan Çamlı’nın davasında TIR sürücüsüne hapis istemi

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz kasım ayında, scooter ile işe giderken TIR sürücüsü Hasan Furkan Çolak'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı'nın (28) ölümüne ilişkin soruşturma bitti.

Tutuklu Çolak hakkında "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Çolak, suçunu kabul etmedi. Ancak bilirkişi yaptığı incelemede, kaza mahalindeki hız sınırının 50 kilometre olduğunu, scooterın maksimum hızının ise 25 kilometreye ulaşabildiği, bu nedenle sağ şeritte kullanılması gerektiği kaydedildi.

Raporda TIR'ın genç kadına çarpıp 43 metre sürüklediği, 43 metre sonra TIR'ın sağ tekerinin kadını altına alarak üzerinden geçip ezdiği de can yakan bir detay olarak yer tespit edildi. Çamlı'nın ailesi, Çolak'ın en ağır cezayı almasını istedi.

Arzu KAYA