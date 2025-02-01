Doğum ve ölüm! İzmir ve Mardin’de doğum esnasında iki acı kayıp

İzmir Karşıyaka'da 7 aylık hamile olan Özge Özçelik Pala'nın (28) çalıştığı hastanede doğum sancıları arttı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından Pala, sezaryen ile sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Ancak doğumun ardından beklenmedik bir şekilde Pala'nın beynine pıhtı attı. Doktorlar hızla müdahale etti ve genç kadın yoğun bakım ünitesine alındı. Beyin ölümü gerçekleşti. Ne acıdır ki daha bebeğini kucağına alamadan doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç hemşire kurtarılamadı. Ölümü herkesi derinden sarstı.

İKİZLERİNİ BEKLERKEN...

Mardin Kızıltepe Tepebaşı İlköğretim Okulu'nda da Fen Bilgisi Öğretmeni olarak 2 yıldır görev yapan Fatma Erdem Çeçen (30), ilk kez anne olacağı ikiz bebeklerinin doğumu esnasında fenalaştı. Çeçen'i kurtarmak için doktorlar yoğun çaba harcadı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar annenin bebeklerini sağlıklı bir şekilde kurtardı.