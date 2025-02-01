Çocukları intihara sürükleyen 50 panelciye tutuklama istendi!

İstanbul merkezli 25 ildeki operasyonlarda, "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla elde ettikleri kişisel verileri sattıkları ya da tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 35'i çocuk 68 şüpheliden 50'si tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği ortaya çıkmıştı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilmişti.

Şüpheliler hakkında "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin" suçundan işlem başlatılmıştı.