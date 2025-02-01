PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Çocukları intihara sürükleyen 50 panelciye tutuklama istendi!

İstanbul merkezli 25 ildeki operasyonlarda, "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla elde ettikleri kişisel verileri sattıkları ya da tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 35'i çocuk 68 şüpheliden 50'si tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Çocukları intihara sürükleyen 50 panelciye tutuklama istendi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul merkezli 25 ildeki operasyonlarda, "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla elde ettikleri kişisel verileri sattıkları ya da tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 35'i çocuk 68 şüpheliden 50'si tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

    Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği ortaya çıkmıştı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilmişti.

    Şüpheliler hakkında "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin" suçundan işlem başlatılmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    ABD’de korkunç kaza: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    AK Parti’de büyük kongre heyecanı! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?
    Kardelenler
    Rapor alana gelir güvencesi! Maaşa göre kime, ne kadar ödenecek?
    MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi
    Taban aylık farkı haftaya hesapta! Süreç nasıl ilerleyecek? Kim, ne kadar alacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    CHP yandaşı Can Ataklı’dan 15 Temmuz’da halka ateş açılmadı yalanı
    BMGK’nın Kıbrıs kararına Türkiye’den sert tepki: Raf ömrü tükendi
    Trump’tan LGBT’ye bir yumruk daha: Cinsiyet farklılığını ifade eden zamirler kullanılmayacak
    Prens Andrew’un Epstein bağlantısına dair yeni belgeler ortaya çıktı
    RTÜK’ten Halk TV’deki yasa dışı ses kaydına üst sınırdan para cezası! Listede Tele 1, NOW TV, Sözcü TV ve Netflix var
    Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Çağlayan’da provokasyon | Mansur Yavaş’tan sıkı markaj
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet! 17 yaşındaki genç ailesini katletti! Nedeni ortaya çıktı
    Narin cinayetinde şoke eden görüntü! Katil Enes mi? Baba Arif Güran’dan itiraf: Sen öldürdün biliyorum...
    Fenerbahçe’de sol bek transferi de tamam! Mimovic’in ardından o da bitti
    Yapay zeka siyasi tezgah: DeepSeek Tiananmen Meydanı’ndan ve ChatGPT Gazze’den patladı!
    Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakipleri belli oldu!
    ABD’deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: Çok gizli proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı
    Zembilli’nin gözü kara delikanlısı Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un sevgilisi bakın kim! Meğer Kırgın Çiçekler’in güzeller güzeliyle...