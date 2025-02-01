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Bu çocuklara ne oluyor! Eyüpsultan'da 17 yaşındaki genç ailesini katletti

17 yaşındaki B.Y, iddiaya göre altın sayma meselesi yüzünden cinnet getirdi. Babası Mehmet, annesi Aysun, kardeşi Zilan ile babaannesi Fatma’yı silahla katletti.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Bu çocuklara ne oluyor! Eyüpsultan’da 17 yaşındaki genç ailesini katletti

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    Tüyler ürperten olay, önceki akşam İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binada ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki B.Y, iddiaya göre babası Mehmet Yenigün'le (43) altınları eksik sayma meselesinden tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Gözü dönen B.Y, babası Mehmet Yenigün, annesi Aysun Yenigün (32), engelli kız kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'ye (71) kurşun yağdırdı.

    Ardından kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan 4 kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra katil zanlısını Bursa'da yakaladı. Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen B.Y, tutuklandı. Ailenin komşularından Osman Ümmet, "Kendi hallerinde bir aileydi. Kaç senedir birbirimizi tanıyorduk. Biz de şok halindeyiz. Kimse ile bir sıkıntısı yoktu, okula gider gelirdi. Hiç öyle bir sıkıntısı olduğunu duymadık" dedi.

    "ÇOK İYİ BİRİYDİ"
    Erdal Doğan ise, "Bu bina aile binasıydı. Öyle bir çocuk değildi. Asla yanlış bir hareketini görmedik. Kimi görse hal, hatır sorardı. Çok iyi bir çocuktu" ifadesini kullandı. Ailenin cenazeleri, ikindi namazına müteakip Sultangazi'deki Hediye Hanım Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

    Psikolojik sorunları olan 19 yaşındaki Semih Çelik de 4 Ekim 2024'te Eyüpsultan'da önce İkbal Uzuner'i (19), daha sonra Fatih'teki Edirnekapı Surları'nda ise Ayşenur Halil'i (19) öldürüp intihar etmişti.

    Eyüpsultanda korkunç cinayet! 17 yaşındaki genç ailesini katletti! Nedeni ortaya çıktıEyüpsultanda korkunç cinayet! 17 yaşındaki genç ailesini katletti! Nedeni ortaya çıktı
    Eyüpsultan'da korkunç cinayet! 17 yaşındaki genç ailesini katletti! Nedeni ortaya çıktı

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