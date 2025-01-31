Esenler’de akılalmaz olay: Sahte polis tek harfle yakayı ele verdi!

İstanbul Esenler'de trafik polisleri, üzerinde çakar bulunan aracı durdurdu. Araç sürücüsü Mustafa Yıldız, başkomiser olduğunu söyledi. Kartını gösterdi. Kartı inceleyen ekipler, kart üzerinde 'Başkomiser' yerine 'Başkomser' yazdığını ve Turkish National Police ibaresinin de yamuk yazıldığını fark etti.

Araçta arama yapan ekipler, başkomiser rütbesi takılı olan polis yeleği ve 2 sahte polis kimliği ele geçirdi. Sahte polis, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı. Çakar için de 138 bin 172 lira para cezası kesildi.