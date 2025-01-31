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Bolu'daki yangın faciasında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan konuştu!

Bolu’daki yangında eşi ve kızın kaybeden Rıfat Doğan, "Yangın 02.00’de çıkmış. Elektrikler kesildiği için kapılar açılmamış. İnsanlar adeta ölüm kapanına yakalanmış" diyerek gözyaşı döktü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025
Bolu’daki yangın faciasında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan konuştu!

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    Bolu'daki faciada 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kongre üyesi iş adamı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ile kızı Lalin Doğan da faciada yaşamını yitirdi.

    Gözüyaşlı baba Rıfat Doğan, "Eşim 7. katta 7009 no'lu odadaydı. Otelde elektrikler kesilince oda kapılarının enerjileri de kesilmiş. Kilitlerin yedek bataryaları bitenler odadan çıkamamış" diyerek feryat etti.

    SON MESAJI AĞLATTI
    Facianın yaşandığı gece kızıyla son kez mesajlaştığını dile getirerek duygusal anlar yaşayan baba Doğan "Yatmadan önce kızım 23.43'te 'İyi geceler baba'cım' diye mesaj attı. Otel çalışanlarından öğrendiğimiz kadarıyla yangın saat 02.00 civarında çıkmış. İnsanları zamanında uyarmadan, prestijimiz bozulur diye kendi çabaları ile yangını söndürmeye çalışmışlar. Ama 12. katta kaldıkları halde kendi aileleri çizik bile almadan çıktı. Bu Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçer. Hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" sözlerini kaydetti.

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