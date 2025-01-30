Bolu'daki faciada eşini kaybetti! Acılı babanın göz yaşları sel oldu: "Ailemi elimden aldılar... Bu olay "Kartalkaya Katliamı" olarak anılacak

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de hayatını kaybedenlerin geride bıraktığı gözü yaşlı aileler, acılarıyla baş başa kaldı. Yangında hem eşini hem ailesini kaybeden Rıfat Doğan, yaşadıklarını anlattı. Ailesinin ve diğer hayatını kaybedenlerin ihmal ve hatalar silsilesinden kaynaklandığını belirten acılı baba, eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lanin Doğan'ı son gördüğü anları şöyle anlattı

Pazartesi sabahı eşi ve kızını otele götürdüğünü dile getiren Baba Rıfat Doğan, "Kayak hocası ayarladık. Hoca 11'de müsait olmadığını söyledi. 12 için sözleştik. Kızım ve eşimle son kez orada vakit geçirdim. Sonra kızımı öptüm ve kayağa uğurladım. En son orada gördüm. Eşim 7009 nolu odadaydı. 7'inci katta. Otelde elektrikler kesilince oda kapılarının enerjileri de kesilmiş. Kilitlerin yedek bataryaları bitenler odalardan hiç çıkamamış. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir durum

Rıfat Doğan, ʺEve döndükten sonra kızım ʺiyi geceler babacımmʺ diye mesaj attı.(Sabah)

SON OLDUĞUNU BİLMEDEN MESAJLAŞMIŞLAR

Sabah'tan Kerim Cengil ve Oğuzhan Uysal'ın haberine göre facianın yaşandığı gece kızıyla son kez mesajlaşan baba Rıfat Doğan" Eşim ve kızımı uğurladıktan sonra ben eve indim, eve döndükten sonra eşimle konuştum gününüz nasıl diye konuştum akşam yatmadan öncede kızım 23.43'te "iyi geceler babacımm" diye mesaj attı."dedi.

Rıfat Doğan, ʺYaşanan bu olay ʺKartalkaya katliamıʺ olarak tarihe geçecekʺ (Sabah)

Yaşanan bu olayın "Kartalkaya katliamı" olarak tarihe geçeceğini belirten Baba Doğan, "Otel çalışanlarından öğrendiğimiz kadarıyla yangın saat 02.00 civarında çıkmış. Önce kendileri söndürmeye çalışmış. Duyduğumuz kadarıyla otoparktan araçları kurtarmışlar. Ben bu olayı ikiye ayırıyorum. Bir ihmaller zinciri var. Bir de hatalar zinciri var. Hatalar zincirinin en büyüğü oradaki insanları zamanında uyarmadan, prestijimiz bozulur diye kendi çabaları ile yangını söndürmeye çalışmaları oldu ama kendi aileleri çizik bile almadan çıktı. Bu Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçer. Bir insan ailesi ve çocukları için yaşar benim elimden bunları aldılar, hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.

Yusuf Yaman, ʺBen onlara katil diyorum. Kabullenemiyorum yanıyorum ben yanıyorum. Benim yangınımı kim söndürecek.ʺ (Sabah)

"12'NCİ KATI KURTARIP DİĞERLERİNİ İHMAL ETMİŞLER"

Kızı ve torununu kaybeden acılı dede Yusuf Yaman ise "Çocuklar odalarından hiç çıkamamışlar, zehirlenmişler. Sebebi şu yangın 03.00'da falan değil. Yangın 02.00'da çıktı ama sahipleri kendilerini 12'nci kattan bütün her şeylerini kurtarmışlar diğer katları ihmal etmişler. İnsanı ihmal edip malları kurtarmaya çalışmışlar. Hazmedemediğimiz şey bu. Bu cehaletin en büyüğü. Benden kızımı ve torunumu aldılar. Ben onlara katil diyorum. Kabullenemiyorum yanıyorum ben yanıyorum. Benim yangınımı kim söndürecek. 1 haftadır uyku uyumuyorum" ifadelerini kullandı.