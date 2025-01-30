Yangından kurtarılan çocuktan yürek burkan söz: "Annemin parası yok ama"

Antalya'da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan 8, 6 ve 2 yaşlarındaki üç çocuk ölümle burun buruna geldi. Yangını fark eden çevredeki market çalışanlarının ve hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde çocuklar kurtarıldı.

Çocukları dumandan etkilendikleri odadan çıkarıp kucağında taşıyan itfaiyeciler kurtarırken, çocukların kurtarıldıktan sonra ambulansta hastaneye gideceğini öğrenince gözleri dolup "Annemin parası yok ama" dedi. Bunu duyan itfaiye eri "Orada para almayacaklar" deyince rahatladı. Yangının sobadan kaynaklanan bir kazadan çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.