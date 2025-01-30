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Buket Özgünlü bağış paralarını hesabına aktardı: 20 milyonluk vurgun yaptı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, MASAK incelenmesine takıldı! İddiaya göre bağış paralarını hesabına aktardı. Mama şirketleri üzerinden para akladı. 20 milyonluk vurgun yaptı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025
Buket Özgünlü bağış paralarını hesabına aktardı: 20 milyonluk vurgun yaptı

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    Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, bir ihbar üzerine geçtiğimiz Aralık ayında düğmeye bastı. "Yaşama Tutunan Patiler Derneği"nin 20 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda dernek başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet K. ve "Papağan Evi" isimli iş yerinin sahibi Ertan I., "görevi kötüye kullanma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından mahkemece tutuklandı. Dosyada Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) raporu da yer aldı. Hazırlanan MASAK raporunda Buket Özgünlü'nün yolsuzluğu tek tek açıklandı. İşte MASAK'ın raporundan detaylar: Hayvanseverler tarafından gönderilen paralar dernek amaçları dışında kullanıldı.

    AİLE BİREYLERİ DE VAR
    Dernek yöneticileri bağış paraları üzerinden kişisel zenginlik sağladı. Bazı mama şirketleri üzerinden para aklama faaliyeti yapıldı. Mama şirketleri nezdinde sahte faturalar hazırlandı. Bu nedenle dernek tüzel kişiliği ile kamu zarara uğratıldı. Dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmı, çeşitli işlemlerle tekrar dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve yakın aile bireylerinin hesaplarına aktarıldı. Özgünlü, bağış şeklinde gelen mamaları da yine kendi ailesinin kurduğu mama firmasından almış gibi fatura edip haksız kazan sağladı. Pansiyon hizmetinden faydalanmak isteyen kişileri kendi anlaşmalı olduğu pansiyonlara yönlendirerek bu iş karşılığında komisyon aldı.

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