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İyilik için engel yok | Öğretmen Zeynep Bulut 150 bin gönüllüye ulaştı

Kocaeli'de zihinsel engelliler öğretmeni Zeynep Bulut, "Sevgi varsa engel yok" hareketiyle büyük bir başarıya imza atarak 150 bin gönüllüye ulaştı.

Ali Altundaş Ali Altundaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
İyilik için engel yok | Öğretmen Zeynep Bulut 150 bin gönüllüye ulaştı

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    Kocaeli'de zihinsel engelliler öğretmeni Zeynep Bulut, iyilik için tüm engelleri aştı. "Sevgi varsa engel yok" hareketiyle 150 bin gönüllüye ulaştı. Hiç yaş günü kutlamayan engelli çocukları tek tek bulup doğum günlerini kutladı. Almanya, Fransa ve Avusturya gibi birçok ülkedeki engelli yakını gurbetçilere ise ücretsiz danışmanlık hizmeti sağladı. Öğrencileriyle güçlü bir bağ kuran Zeynep öğretmen, içe kapanık öğrencilerini zamanla topluma kazandırmayı başardı. Şu açıklamayı yaptı: Bu yolda 150 bin kişilik kocaman bir aile olduk. 70 temsilciliğimiz var. Gönüllüler kendi bölgelerinde bizim gözümüz kulağımız oluyor. Bize ihtiyacı olan özel bireyleri bildiriyor.

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