Şanlıurfa'da 12 Ocak'ta gece saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen ve 13 gündür haber alınmayan 3 çocuk babası Kadir Tabazığ'ın cesedi bir tarlada toprağa yarı gömülü halde bulundu. Köpeklerin bir tarlada toplandığını gören vatandaşlar, toprağa yarı gömülü ve bir kısmı parçalanmış olan cesetle karşı karşıya kaldı. Olay yerine gelen ekipler Tabazığ'ın cesedinin yarısının yaban hayvanları tarafından parçalandığı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Kepezli Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, vücudunun yarısı toprağa gömülü halde, diğer yarısı da yaban hayvanları tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu. Durumu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, toprağı kazıp cesedi çıkarttı. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan cesedin kırsal Cevher Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası 26 yaşındaki Kadir Tabazığ'a ait olduğu belirlendi.

13 gündür kayıp olan 3 çocuk babası Kadir Tabazığ. (İHA)

PARÇALARA AYRILMIŞ

Ekipler, 13 gündür kayıp olan şahsın kim ya da kimler tarafından öldürülerek gömüldüğünü belirlemek için çalışma başlatırken cesedin yaban hayvanları tarafından parçalandığı öğrenildi. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

13 gündür kayıp olan 3 çocuk babası Kadir Tabazığ. (İHA)