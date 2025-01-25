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Miraç Kandili ibadetleri nelerdir? Miraç Kandili'nde neler yapılır?

İslam dinine göre, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Mübarek gecede yapılması gereken belirli ibadetler bulunuyor. Peki, Miraç kandili ibadetleri nelerdir? Miraç Kandili ne zaman 2025?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 09:37
Miraç Kandili ibadetleri nelerdir? Miraç Kandili’nde neler yapılır?

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    İslam dinine göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili ibadetleri neler?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Miraç gecesinde hangi ibadetler yapılır?

    Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini bildirdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Namaz borcu olanlar kılmalı

    Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildikleri sürece namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi öneriliyor.

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