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Tuzla'da minibüs dere yatağına yuvarlandı!

Tuzla’da Gökhan Uğur, arızalanan minibüsü tali yolda çalıştırmaya çalışınca araç dere yatağına yuvarlandı. 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Tuzla’da minibüs dere yatağına yuvarlandı!

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    İstanbul Tuzla'da Gökhan Uğur'un kullandığı işçileri taşıyan servis minibüsü, dün yolda ilerlediği sırada arıza yaptı. Durmak zorunda kaldı. Aracı tali yola aldı.

    Çalıştırdığı sırada inanılmaz bir olay yaşandı. Hareket eden minibüs, yoldan 20 metre yükseklikteki dere yatağına çakıldı. Ekipler, minibüste bulunan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

    Ekiplerin çalışması sonucu minibüste bulunan 2'si ağır 13 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alındı. Ağır yaralılardan Adem Aksu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Görgü tanığı Ercan Kırım, "Ana yoldan tali yola girdi. Oranın rampa olduğunu düşündüğü için o yola girdi" dedi.

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