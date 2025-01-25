Sahra Işık’ın aşermesi pahalıya patladı! 3 tane eriğe 350 TL ödedi

Yarışma programıyla ünlenen ve eski voleybolcu Sahra Işık, iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında dünyaevine girdi. Çift, zaman zaman evliliklerinde bazı sorunlar yaşadı. Hatta evliliklerini kurtarmak için terapistinden de destek aldı.

Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti, bebek beklediklerini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Sahra Işık, paylaştığı videoda, "Bebek geliyor" notunu paylaştı. Eşiyle birlikte Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini de aynı zamanda açıkladı. Çift, erkek bebek beklediklerini takipçilerine paylaştı.

"OĞLUM ARTIK CANIN ÇEKMESİN"

Sosyal medyadaki her paylaşımıyla dikkat çekmeyi başaran Sahra Işık son olarak büyüyen karnını gösterdi ve canının erik çektiğini söyledi. Sahra Işık, yayınladığı videoda "Oğlum seni uyarıyorum, rica ediyorum. Canın erik falan çekmesin" diyerek 3 erik için ödediği parayı açıkladı.

"Hazır mısınız?" diyerek elindeki fişi gösteren Sahra Işık "Şaka mı bu?" dedi. Işık'ın sadece 3 erik için 350 TL ödediği görüldü. Bu rakama kimse inanamadı. Ünlü ismin 3 tane erik için ödediği parayı duyan dondu kaldı. Bu yüksek fiyat, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

"ARTIK ERİK YİYEMEYECEĞİZ"

Bu paylaşım, takipçiler arasında hem şaşkınlık hem de mizahi yorumlara neden oldu. Sahra Işık'ın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçiler, eriklerin bu kadar pahalı olmasına şaşırırken, bazıları da benzer deneyimlerini paylaştı. Kimi kullanıcılar, "Artık erik yiyemeyeceğiz" şeklinde esprili yorumlar yaparken, kimileri de fiyatların yüksekliğinden yakındı.