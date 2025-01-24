Narin Güran cinayetinde mahkeme gerekçeli kararı açıkladı!

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde mahkeme beklenen gerekçeli kararı açıkladı. Gerekçeli kararda, Narin'in ev yakınlarındaki ahırda öldürülmek istendiği, yaralı kızın eve taşındığı ve korkunç olayın evde tamamlandığı belirtildi.

Kararda, "Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde maktül Narin Güran'ın iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri Mahkememizce kabul edilmiştir. Tüm bu anlatımlar karşısında Maktul Narin'in öldürülme olayının her 3 sanık tarafından birlikte gerçekleştirilerek tamamlandığı anlaşılmıştır" denildi.