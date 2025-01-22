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Kayseri'de katledilen 16 yaşındaki Şaban'ın katilinden "pes" dedirten ifade: “Aşağıda birini vurdum git bak”

Kayseri'de parkta tartıştığı 16 yaşındaki Şaban Sarıbalık'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Serhat Ata'nın yargılandığı davada 7 tanık dinlendi. Tanıklardan S.K., olay günü Serhat Ata’nın kendisini arayarak “Aşağıda birini vurdum, git bak” dediğini açıkladı. Serhat Ata iddiaları yalanlarken mahkeme duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 15:53 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 16:02
Kayseri’de katledilen 16 yaşındaki Şaban’ın katilinden pes dedirten ifade: Aşağıda birini vurdum git bak

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    Kayseri'de 16 yaşındaki Şaban Sarıbalık'ın parkta tartıştığı Serhat Ata (20) tarafından katledilmesinin ardından Serhat Ata ile Hasan K. hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 7 tanığın dinlendiği duruşmada tanık S.K.'ın ifadeleri dikkat çekti.

    Tutuklu sanık Serhat Ata, DHATutuklu sanık Serhat Ata, DHA

    S.K. olay gününe ilişkin şu ifadeleri kullandı

    "Serhat beni arayıp, "Aşağıda birini vurdum. Git bak" dedi ve başka bir açıklama yapmadı. Anne ve babamla aşağı indiğimde Şaban parkta yerde yatıyordu. Herkes başındaydı"

    Tanık A.M. ise "Şaban bana Serhat'ın kendisini tıraş ederken kafasına tükürdüğünü ve tıraş makinesini kafasına bastırdığını anlattı. Aralarında bu yüzden çıkan kavgayı da ben uzaktan video kaydı aldım" diye konuştu.

    16 yaşında hayatını kaybeden Şaban Sarıbalık, DHA 16 yaşında hayatını kaybeden Şaban Sarıbalık, DHA

    YANINDA POMPALI TÜFEK GETİRMİŞTİ

    Olay, geçen yıl 6 Mart'ta saat 18.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Husumetli olan Şaban Sarıbalık ile Serhat Ata konuşmak için parkta buluştu. Tarafların tartışması kavgaya dönüşürken Ata yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık, olay yerinde öldü. Serhat Ata ile bu sırada yanında olan Hasan K. (20) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Serhat Ata ile Hasan K. hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

    Duruşmaya ait eksikliklerin giderilmesi için mahkeme ileri tarihe ertelendi, DHADuruşmaya ait eksikliklerin giderilmesi için mahkeme ileri tarihe ertelendi, DHA

    "SERHAT'LA BİR DAHA GÖRÜŞMEDİM"

    Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanıklarla ölen Şaban Sarıbalık'ın şikayetçi annesi A.S. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, olay sırasında parkta bulunan kişilerin de arasında olduğu 7 kişi tanık olarak dinlendi. Berber Serhat Ata'nın tanık olarak dinlenen müşterisi S.K., "Serhat beni arayıp, 'Aşağıda birini vurdum. Git bak' dedi. Başka açıklama yapmadı. Anne ve babamla aşağı indiğimde Şaban parkta yerde yatıyordu. Herkes başındaydı. Bu konuşmadan sonra Serhat ile bir daha görüşmedim" diye konuştu.

    Serhat Ata, tanık ifadelerini yalanladı, DHASerhat Ata, tanık ifadelerini yalanladı, DHA

    İDDİALARA KARŞI ÇIKTI "YALAN SÖYLÜYORLAR"

    Tanık A.M. ise "Şaban bana Serhat'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisini tıraş ederken kafasına tükürdüğünü ve tıraş makinesini kafasına bastırdığını anlattı. Aralarında bu yüzden cinayet olayından önce çıkan kavgayı da ben uzaktan video kaydı aldım" diye konuştu. Tanık beyanlarına karşı savunma yapan Serhat Ata, "Tanıklardan A.M. ve F.B.'nin ifadeleri doğru değil. Yalan söylüyorlar" dedi.

    Tutuklu sanık Serhat Ata'nın avukatı Kadriye Öktem ise müvekkilinin 'uyuşturucu satıcısı' olarak lanse edilmesinden rahatsız olduklarını söyledi, DHATutuklu sanık Serhat Ata'nın avukatı Kadriye Öktem ise müvekkilinin 'uyuşturucu satıcısı' olarak lanse edilmesinden rahatsız olduklarını söyledi, DHA

    GURURU İNCİNDİĞİ İÇİN ATEŞ ETMİŞ

    Sanık Hasan K. ise "Benim olayla alakam yok. Silahtan da haberim yoktu. Tahliyemi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Serhat Ata'nın avukatı Kadriye Öktem ise müvekkilinin 'uyuşturucu satıcısı' olarak lanse edilmesinden rahatsız olduklarını ve böyle bir şeyin olmadığını, Ata'nın mahallede berberlik yapması nedeniyle ölen Sarıbalık tarafından olaydan önce darbedildiği, videodan dolayı gururunun incindiğini ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini savundu. Avukat Öktem ayrıca 4 kişiyi tanık olarak dinletmek istediklerini ancak tehdit edildikleri için duruşmaya gelemediklerini iddia etti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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