Bolu Kartalkaya'da 03.21'de dehşet: 76 ölü | "Battaniye tutun bebeğimi atacağım"

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını, tüm Türkiye'yi kahretti. Alevler, 03.21'de, 4. kattaki restorandan yükseldi. Ahşap kaplamalı binayı bir anda çevreledi. Yangın sensörü olmadığı için alarm sesi gelmedi!

İtfaiye, 1.5 saat sonra yetişebildi. Derin uykudaki insanlar, korkuyla kalkıp pencerelere yöneldi. Yardım çığlıkları, gecenin sessizliğini deldi geçti. Kimi atlayıp, kimi de dumandan boğulup can verdi!

BİLE BİLE FACİA

Yangından kurtulan Eylem Şentürk, "Yangın merdiveni görmedim! Alarm olsaydı hızlı kaçardık" dedi. Tanıklar, camdan atlayanların gözleri önünde öldüğünü söyledi.

DAĞDA ÖLÜM KAPANI

Kartalkaya'da büyük bölümü ahşap olan Grand Kartal Oteli'ne sömestir tatiline gelenler uykudayken binayı saran alevlerin kurbanı oldu.

Kurtulanlar anlattı: "Yangın alarmı olsaydı daha hızlı harekete geçebilirdik. Göz göre göre bir felaket yaşandı. Yangın kokusunu eşim aldı. Alarm çalmadı. 2 kat yanıyordu Biz üst kata çıkmaya çalıştık ama çıkamadık, alevler vardı. İnsanlar pencereden atlıyordu..."

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de gece saat 03.21 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından söndürüldü. 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı otel, yangının ardından adeta kullanılamaz hale geldi. Yangından sağ kurtulan Eylem Şentürk yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yangın alarmının ve yangın merdiveninin olmaması insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının olmasının nedeni yangın alarmının olmamasıdır. Eğer yangın alarmı olsaydı daha erken harekete geçilebilirdi" dedi. Şentürk, yangını ilk etapta fark etmediğini, çatıdan kar düştüğünü zannettiğini söyledi. Yangın sesinin giderek şiddetlendiğini ve koridorlardan "yardım edin" seslerinin yükseldiğini anlatan Şentürk, "O zamana kadar herhangi bir duman görmedik, bir koku almadık. Yangın olduğu hiç aklıma gelmedi." dedi. Şentürk, odanın kapısını açtıklarında koridorun tamamen dumanla kaplandığını gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

PENCEREDE CAN PAZARI

"Hızlı bir şekilde hazırlanarak aşağıya inmeye çalıştık. Duman nefes almamızı engelleyecek yoğunluktaydı. Kızımla ezbere merdivenlerle dolanarak kapıya koştuk. Eşim, bizden hemen sonra çıkmasına rağmen duman yoğunluğu nedeniyle aşağıya inememiş. Pencereden alttaki sundurmaya atlayıp o kattakilerle birlikte beklemişler. Daha sonra arabanın üzerine atlayarak kurtulmuşlar. İnsanlar pencerede kurtulmayı bekledi. Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı. Kurtulduğumuz için çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.

YANGIN ALARMI OLSAYDI...

Şentürk, yaşanan süreçte ihmaller zincirinin bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Duyduğumuz yangının restoranda çıktığı yönündeydi. O otele ilk kez gitmiyorum. Yangın merdiveni hiç dikkatimi çekmedi. Yangın alarmı olsaydı daha hızlı harekete geçebilirdik. Göz göre göre bir felaket yaşandı. Bu kadar can kaybının fazla olması, yangın alarmının olmamasıdır." Grand Kartal Otel'in 3'üncü katında konaklayan bir müşteri yaşananları anlatarak, "Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı" dedi. Çarşafları birleştirerek aşağıya indi. Otelin 3'üncü katında konaklayan Atakan Yelkovan, "Yangın kokusunu eşim aldı. Biz kısmen erken indik. Alarm çalmadı. Alevler vardı. İtfaiyenin aşağıdan gelmesi yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Bu sırada 4'üncü, 5'inci katlar yanıyordu. Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı" diye konuştu.

BİR GÜNLÜK MİLLİ YAS

Başkan Erdoğan, "Aralarında işletme sahibinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Facia dolayısıyla ülkemizde 1 günlük yas ilan edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

ÇARŞAFLA ÖLÜMDEN KAÇIŞ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

DİREKT ATLADILAR

Görgü tanığı Barış Salgür, herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi. Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar" diye konuştu.

TÜRKMEN AİLESİ KURTULAMADI

Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangından Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen'in de olduğu, kendisinden uzun saatler haber alınamadığı duyurulmuştu. Alınan bilgilere göre; hayatını kaybeden 76 kişi arasında Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesi de var. Grand Otel yangınında Sözcü yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata hayatını kaybetti.

DEKAN DA YANDI

Özgür Demirtaş'ın yakın arkadaşı yangından kurtarılamadı. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybeden isimlerden birinin de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın olduğunu duyurdu. Demirtaş, "Benim canım arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh. Seni çok seviyorum canım Atakan" ifadelerini kullandı.

SAHİPLERİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Grand Kartal Otel'in sahibinin Mazhar Murtezaoğlu olduğu ortaya çıktı. Grand Kartal Otel'in Kartalkaya'nın isim babası olduğu öğrenildi.

2019'da 93 yaşındayken ölümünden sonra oteli kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'ün devraldı.

4 CAN BİRDEN GİTTİ

Bursalı diş hekimi Yasemen Tüzgiray, çocukları Defne ve Demir ile eşi Erhan da korkunç yangında can verdi.

TATİLDEN ÖLÜME

Doktor Ahmet Çetiz (44), öğretmen eşi Habibe (40) ile çocukları Sedat (11), Vedat (11) ve Esat (9) hayatını kaybetti.

7 KİŞİLİK AİLE YANGIN KURBANI

Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin, yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti.