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Nörobilimci Don Arnold'dan çarpıcı açıklama: Ölülerin anıları geri getirilebilir

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden nörobilimci Don Arnold, ölen insanların anılarının bazılarını geri getirmenin mümkün olabileceğini öne sürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Nörobilimci Don Arnold’dan çarpıcı açıklama: Ölülerin anıları geri getirilebilir

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    Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden nörobilimci Don Arnold, ölen insanların bazı anılarını geri getirmenin mümkün olabileceğini iddia etti. Hafızanın nöron grupları tarafından kodlandığını, yani bir şey deneyimlediğimizde veya hatırladığımızda aktive olan hücreler olduğunu belirtti:

    "Ancak bu teknik olarak oldukça zorlayıcı bir süreç. Yine de günümüz teknolojisi ile anılar, şu şekilde çağrılabiliyor: İlk olarak beyinde, belirli bir anıyı kodlayan beyin hücreleri veya nöronlar kümesi tanımlanıyor. Fakat bunların birbirlerine nasıl bağlı olduğunu anlamak önemli. Devamında nöronlar, beynin çalışma şeklini taklit eden ve bir makine öğrenme algoritması olan sinir ağlarını oluşturmak için etkin hâle geliyor.

    "ANILAR, NÖRÖN TARAFINDAN KOPYALANIYOR"
    Kısa ve uzun vadeli anılar hipokampüste oluşuyorken duygular ve diğer duyusal ayrıntılar, beynin diğer kısımlarında, belleğin farklı yönlerini depoluyor.

    Ayrıca tek bir anı ile ilişkili olan nöron grupları, beyinde "engram" ismi verilen fiziksel bir iz bırakıyor. Fare beyinlerini inceleyen sinir bilimciler, hipokampüslerde engramlar tespit ettiler."

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