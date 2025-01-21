Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.
İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.
Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
RESTORAN BÖLÜMÜNDEN ÇIKTI
Alevlerin restoran bölümünden çıktığı öğrenildi.
ÖLÜ SAYISI 6 OLDU
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 236 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını açıkladı.
Aydın, 2 kişinin panikle camdan atlayarak hayatını kaybettiğini belirtti.
Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Bolu Valisi Aydın, otelin büyük kısmının ahşap olmasının facianın boyutunu arttırdığını söyledi.
Bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.
Bölgede bulunan gazeteci Adem Metan, A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşananları aktardı. Metan, bölgede çok sayıda ekibin bulunduğunu aktardı. Metan, "Gecenin ilerleyen saatlerinden bu yana yangın devam ediyor. Burada çok sayıda ambulans, itfaiye, bir yandan da helikopterler de sorti gerçekleştiriyor. Dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu bilgisi söz konusu, büyük bir yangın. Otelin neredeyse tamamını etkisi altına almış diyebiliriz. Yeterli sayıda ambulans sayısına da ulaşılmaya çalışılıyor. Diğer otellerdeki ekipmanlar da buraya takviye olarak getirilmeye çalışılıyor." dedi.
OTELDE MAHSUR KALAN VAR MI?
Oteldeki tahliye süreciyle ilgili de bilgi veren Metan, "Şu anda gördüğüm kadarıyla vatandaşların tamamı tahliye edilmiş durumda. Diğer otellerde kalanlar ya da burada yakınları bulunanlar da buraya akın akın gelmeye devam ediyorlar. Ambulanslar burada hazır olarak bekletilmeye devam ediyorlar. Çok yoğun bir duman söz konusu. Nefes almakta bile zorlanıyoruz. Otelin içi kullanılamaz hale gelmiş. Otelde artık bir tahliye durumu söz konusu değil. Otel tamamen boşaltılmış durumda ve yetkililer burada kontrolü sağlamış." dedi.
HELİKOPTERLER DE HAVALANDI
Otelde mahsur kalan bir kişi olmadığının görevlilerce de teyit edildiğini belirten Metan, şu ifadeleri kullandı:
"Şunu belirtmekte fayda var. Otelde herhangi bir şekilde mahsur kalan bir vatandaş söz konusu değil. Buraya doğru yürürken de bir görevli kafasıyla bana bu bilgiyi teyit etti. İtfaiye ekipleri ön taraftan yeni bir müdahaleyi başlatacak. Bir taraftan da helikopterler dolaşıyor. Anladığım kadarıyla yerde görev yapan görevlileri bilgilendiriyorlar."
Bölgeye resmi araçların rahat şekilde ulaşım sağlaması açısından sivil araç girişinin durdurulduğunu söyleyen Metan, "Şunu belirtelim itfaiye ekipler ve ambulans ekipleri bölgeye hala yoğun bir şekilde takviye güç oluşturmaya devam ediyor. Bölgeye girişler sivil araçlar için durduruldu. Çünkü bölgeye gelecek ve çıkacak resmi araçların rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için jandarmanın tedbiri olduğunu söylemekte fayda var. Bölgeye gelmek isteyen vatandaşlar için bunu da duyurmuş olalım. Bölgeye gelerek trafik yoğunluğu oluşturmak doğru değil." dedi.
"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
A Haber muhabiri Yusuf Gül bölgede yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Gül, "Şu anda ekiplerin yangını söndürebilmek için çalışmaları devam ediyor. Zor bir yangın olduğunu da söyleyebiliriz. Bir yandan Kartalkaya Kayak Merkezi özellikle sezonun da başlamasıyla birlikte sömestır tatilinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği önemli lokasyonlardan biriydi. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz'de aynı zamanda Marmara bölgesinde tercih edilen bölgelerden biriydi. Şu anda bölgede AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Elimizde henüz otelde kaç kişinin bulunduğu ile ilgili bir bilgi yok. Bununla alakalı bir bilgi paylaşılmadı. Resmi açıklama bekliyoruz. Kısa sürede özellikle otelin içinde bulunanların tahliyesinin gerçekleştiği de kadrajlara yansıdı. Çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibinin otelin bulunduğu bölgeye sevk edildiğini paylaşabiliriz. Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışması bulunuyor. Özellikle orta büyüklükte bir otel olduğunu söyleyebiliriz. Böyle oteller genellikle yaklaşık 400 kişi kapasiteli oluyor. Özellikle sezonu da göz önünde bulundurursak, ortalama 400 kişinin bulunabileceği ifade edilir. Çünkü sömestr tatili yeni başladı." ifadelerini kullandı.