Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

RESTORAN BÖLÜMÜNDEN ÇIKTI

Alevlerin restoran bölümünden çıktığı öğrenildi.

ÖLÜ SAYISI 6 OLDU

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 236 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını açıkladı.



Aydın, 2 kişinin panikle camdan atlayarak hayatını kaybettiğini belirtti.



Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Bolu Valisi Aydın, otelin büyük kısmının ahşap olmasının facianın boyutunu arttırdığını söyledi.

Bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.



Bölgede bulunan gazeteci Adem Metan, A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşananları aktardı. Metan, bölgede çok sayıda ekibin bulunduğunu aktardı. Metan, "Gecenin ilerleyen saatlerinden bu yana yangın devam ediyor. Burada çok sayıda ambulans, itfaiye, bir yandan da helikopterler de sorti gerçekleştiriyor. Dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu bilgisi söz konusu, büyük bir yangın. Otelin neredeyse tamamını etkisi altına almış diyebiliriz. Yeterli sayıda ambulans sayısına da ulaşılmaya çalışılıyor. Diğer otellerdeki ekipmanlar da buraya takviye olarak getirilmeye çalışılıyor." dedi.

OTELDE MAHSUR KALAN VAR MI?

Oteldeki tahliye süreciyle ilgili de bilgi veren Metan, "Şu anda gördüğüm kadarıyla vatandaşların tamamı tahliye edilmiş durumda. Diğer otellerde kalanlar ya da burada yakınları bulunanlar da buraya akın akın gelmeye devam ediyorlar. Ambulanslar burada hazır olarak bekletilmeye devam ediyorlar. Çok yoğun bir duman söz konusu. Nefes almakta bile zorlanıyoruz. Otelin içi kullanılamaz hale gelmiş. Otelde artık bir tahliye durumu söz konusu değil. Otel tamamen boşaltılmış durumda ve yetkililer burada kontrolü sağlamış." dedi.