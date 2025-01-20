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Edirne'de pes dedirten olay! Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadın tarafından kabusu yaşadı

Hamiyet Pehlivan Bingül, hayatının şokunu yaşadı. Ailesiyle arabadan inerken bir kadının saldırısına uğradı. Saldırgan Y.K, "Adamı kocam, kadını da onun sevgilisi sandım" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Edirne’de pes dedirten olay! Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadın tarafından kabusu yaşadı

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    Edirne'de akılalmaz olay Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Hamiyet Pehlivan Bingül, eşi ve 10 yaşındaki oğluyla birlikte evlerinin önüne aracını park etti.

    Araçtan inmeye çalışan Hamiyet Pehlivan Bingül, bu sırada YSK'nin saldırısına uğradı. Y.K., Hamiyet Pehlivan Bingül'ün başını, otomobil kapısına sıkıştırdı. Yüzünü yaraladı. Daha sonra Y.K., Hamiyet Pehlivan Bingül'e "Pardon sizi kocamın sevgilisi zannettim" diyerek kadını kanlar içinde bırakıp öylece kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Saldırgan Y.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.K. polisteki ifadesinde, Hamiyet Pehlivan Bingül ve eşini, kendi eşi ve sevgilisi sandığını, bu nedenle darp ettiğini söyledi. Y.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    'ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM'
    Olayla ilgili konuşan Hamiyet Pehlivan Bingül şöyle konuştu:

    "Yanlışlıkla insan öldürülebiliyormuş. Gerçekten ölümle burun buruna geldiğimi hissetim, nefesim kesildi. Hayatımda o kadını ilk defa gördüm. Arabanın kapısı çarpınca ben, motor kurye falan çarptı zannettim. Yüzümü çevirdim kadın; 'Pardon eşim beni aldatıyordu, ben eşim zannettim pardon' deyip ağzımdan burnumdan kan geldiğini görünce hemen kaçtı. Böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi.

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