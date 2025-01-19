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Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'den akılalmaz savunma!

Suç makinesi Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti, annesini de yaraladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 26 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Ancak avukatı cezaya itiraz etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti’den akılalmaz savunma!

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    İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül 2024 günü "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti (19), çıkan arbede sırasında silahla ateş etti. Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından ağır yaraladı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Türkiye'nin yasa boğulduğu olayda 26 farklı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Hakkında 50 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

    'BİLE BİLE YAPACAK DEĞİLİM'
    Katil Yunus Geçti, "Bile bile kasıtlı yapacak bir çocuk değilim. Karakoldaki 500 kişiye beni sorsanız kimse benim hakkımda kötü bir şey söyleyemez. Bu planlı, projeli bir olay değil, çok pişmanım" diye savundu.

    Mahkeme, 3 yıl 9 ay hapse çaptırdı. Toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 26 yıl 9 ay hapse mahkum edilen sanık avukatı cezaya itiraz etti. Cezanın gerekçesi açıklandıktan sonra dosyada üst mahkeme sıfatıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirme yapması bekleniyor.

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