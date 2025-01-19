Polis Mustafa Şahin, Zimem Defteri geleneğini yeniden canlandırıyor!

Ankara'da görev yapan polis Mustafa Şahin, Osmanlı medeniyetinin geleneklerinden biri olan 'Zimem Defteri' geleneğini günümüzde yeniden hayata geçiriyor.

Şahin, Bitlis'te toplamda 150 yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailenin 200 bin liralık borcunu ödeyerek başlattığı iyilik hareketiyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor.

Bitlis Hizan'da bir köyde Bakkallık yapan Esat Gülsün, proje için çok teşekkür ettiğini belirterek, "Köyümüzde durumları olmadıkları için borçları olan ailelerimiz çok vardı. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.