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Polis Mustafa Şahin, Zimem Defteri geleneğini yeniden canlandırıyor!

Ankara'da görev yapan polis Mustafa Şahin, Osmanlı'dan günümüze ulaşan Zimem Defteri geleneğini yeniden hayata geçirerek, 150 yetim ve yardıma muhtaç ailenin borçlarını ödedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Polis Mustafa Şahin, Zimem Defteri geleneğini yeniden canlandırıyor!

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    Ankara'da görev yapan polis Mustafa Şahin, Osmanlı medeniyetinin geleneklerinden biri olan 'Zimem Defteri' geleneğini günümüzde yeniden hayata geçiriyor.

    Şahin, Bitlis'te toplamda 150 yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailenin 200 bin liralık borcunu ödeyerek başlattığı iyilik hareketiyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor.

    Bitlis Hizan'da bir köyde Bakkallık yapan Esat Gülsün, proje için çok teşekkür ettiğini belirterek, "Köyümüzde durumları olmadıkları için borçları olan ailelerimiz çok vardı. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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