PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sahte "jigolo arkadaşlık" sitesi üyeliği bahanesiyle dolandırıldı!

İstanbul Maltepe'de, Yiğit K. adlı dolandırıcı, sahte "jigolo arkadaşlık" sitesi üyeliği bahanesiyle Murat Ç.'yi 3 bin lira dolandırdı.

Seda Nur Günaydın Seda Nur Günaydın
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Sahte jigolo arkadaşlık sitesi üyeliği bahanesiyle dolandırıldı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dolandırıcı Yiğit K, İstanbul Maltepe'de yaşayan Murat Ç.'yi aradı. Jigolo arkadaşlık sitesinde üyeliğinin bulunduğunu, üyeliği iptal etmek için para göndermesi gerektiği yalanını attı. Bunun için avukat ve icra tehdidi yöntemini kullandı. Panikleyen Murat Ç. 3 bin lira yollayarak dolandırıldı. Soruşturma başlatan savcılık, Yiğit K.'nin kimliğini gizlemek amacıyla "patates hat" olarak tabir edilen hattı kullanarak yabancı uyruklu kişilere sahte hat açtırdığını ortaya çıkardı. Yakalanan şüphelinin, 10 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde vurguna rıza! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...
    Serenay Sarıkaya’nın ifadesine ulaşıldı! 5 milyon dolar aldı mı? Ayşe Barım hakkında ne dedi? Başka oyuncular da çağrılacak
    Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
    Meteoroloji bugün kar yağacak 3 ili açıkladı! İstanbul’da İzlanda soğukları kaç gün sürecek? 4-8°C’lere kadar...
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı
    EMEKLİYE ÜÇLÜ KAZANÇ: Yeni maaş, ikramiye ve promosyon | İşte gelir takvimi
    Şam heyeti Ankara’da! Bakan Fidan ve Şeybani’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Ateşkes sonrası Gazze’de büyük sevinç: Kutlamalar başladı
    CHP’li belediyeler SGK prim borçlarına taksit istedi!
    PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere’de yalvardı! Federal yapı olmazsa Suriye’de iç savaş çıkarırız tehdidi | Şam bu işe ne diyor?
    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ve Şam heyetini kabul etti: Suriye’de teröre yer yok
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel’e kırmızı kart göndermesi
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu! Olağanüstü kurultay kararı
    Adana’da seri cinayet! Karısını, kayınbiraderini, kayınvalidesini, kayınpederini ve baldızını öldürdü!
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!