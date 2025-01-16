Sahte "jigolo arkadaşlık" sitesi üyeliği bahanesiyle dolandırıldı!

Dolandırıcı Yiğit K, İstanbul Maltepe'de yaşayan Murat Ç.'yi aradı. Jigolo arkadaşlık sitesinde üyeliğinin bulunduğunu, üyeliği iptal etmek için para göndermesi gerektiği yalanını attı. Bunun için avukat ve icra tehdidi yöntemini kullandı. Panikleyen Murat Ç. 3 bin lira yollayarak dolandırıldı. Soruşturma başlatan savcılık, Yiğit K.'nin kimliğini gizlemek amacıyla "patates hat" olarak tabir edilen hattı kullanarak yabancı uyruklu kişilere sahte hat açtırdığını ortaya çıkardı. Yakalanan şüphelinin, 10 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

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