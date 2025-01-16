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1 kişiye iPhone 16 3 kişiye iPad! Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

16 Ocak 2025 tarihli Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 04.12.2024 tarih ve E-40453693-255.01.02-65001 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte Apple iPhone 16 256 GB ve Apple iPad Wi-Fi 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
1 kişiye iPhone 16 3 kişiye iPad! Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

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    16 Ocak 2025 tarihli Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Apple iPhone 16 256 GB ve Apple iPad Wi-Fi 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler...

    Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)


    Apple iPhone 16 256 GB kazanan asil talihli

    Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)

    Apple iPhone 16 256 GB kazanan yedek talihli

    Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)
    Apple iPad Wi-Fi 256 GB kazanan asil talihliler

    Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)

    Apple iPad Wi-Fi 256 GB kazanan yedek talihliler

    Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. (Takvim Gazetesi)

    Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları tam liste.

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