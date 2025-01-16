1 kişiye iPhone 16 3 kişiye iPad! Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

16 Ocak 2025 tarihli Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Apple iPhone 16 256 GB ve Apple iPad Wi-Fi 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler...
16 Ocak 2025 tarihli Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Apple iPhone 16 256 GB ve Apple iPad Wi-Fi 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler...
Apple iPhone 16 256 GB kazanan asil talihli
Apple iPhone 16 256 GB kazanan yedek talihli
Apple iPad Wi-Fi 256 GB kazanan asil talihliler
Apple iPad Wi-Fi 256 GB kazanan yedek talihliler
Türk Telekom e-dergi Kampanyası çekiliş sonuçları tam liste.