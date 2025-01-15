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Bir yıldız daha kaydı: Tiyatro sanatçısı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Bedia Ener Öztep (70), hayatını kaybetti. Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi önemli dizilerdeki rolüyle hafızalara kazınan Öztep, daha önce kanser nedeniyle göğsünü kaybetmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Bir yıldız daha kaydı: Tiyatro sanatçısı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

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    Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan tiyatro sanatçısı Bedia Ener Öztep (70), hayatını kaybetti. Daha önce kanserden göğsü alınan Ener'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medyadan yaptığı "Hoşça kalın, ben melek oldum" notuyla duyurdu. Eşi Çetin Öztep de sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaparak "Aşkım melek oldu" yazdı. Usta sanatçı, ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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