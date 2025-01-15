10 milyonluk davada ilk ifade Uğur Dündar’dan

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Metin Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu, usta oyuncuya 10 milyon liralık tazminat davası açtı. Akpınar'ın "Tek gecelik ilişkimdi, çocuğum olduğunu bilmiyordum" dediği Nebioğlu'nun açtığı davada dün Uğur Dündar da hakim karşısına çıktı. Dündar'ın saat 12.30'da Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki talimatla ifadesi alındı. Duruşmadaki ifadesinde tanık Uğur Dündar, "Ben Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu medyaya yansıyan haberlerden öğrendim. Öncesiyle ilgili bir bilgim yoktur" diye konuştu. Davacı Duygu Nebioğlu'nun avukatı Ahmet Furkan Uludağ, duruşmada tanık Dündar'a yönelttiği,"O dönemde gazetedeki göreviniz neydi" sorusuna Dündar, "Ben Çetin Emeç'e bağlı baş muhabirdim. Ayrıca bu olayı duyunca dönemin istihbarat şefi ve haber müdürü olan Uğur Cebeci ile de görüştüm. Böyle bir haberin merkeze gelmediğini söyledi" cevabını verdi. Duruşma sonu davacı Duygu Nebioğlu'nun avukatı Ahmet Furkan "Ancak o dönemin Kemer muhabiri, haberi ilettiğini ve haberin yayınlanmadığını mahkeme huzurunda beyan etmişti" dedi.

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