Adana’da sevgili dehşeti! Konuşma bahanesiyle ormanlık alana götürdüğü genç kadını silahla başından vurarak katletti

Adana'da iddiaya göre, Murat Aktaş (30), sevgilisi olduğu öne sürülen Gamze Alır'ı (23) konuşma bahanesiyle evinden aldı. Daha sonra adam, genç kadını Yeşil Bulvar mevkiinde ağaçlık alana götürdü. Çıkardığı tabancasını sevgilisinin başına ateş açtı.

Silah sesini duyan vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Alır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesi sonucunda Gamze Alır'ın en son sevgilisi Murat Aktaş ile birlikte evinden çıktığını belirledi.

Aktaş ile birlikte 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Daha önceki birlikteliklerinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Gamze Alır'ın cenazesi yakınları tarafından Buruk mezarlığında toprağa verildi.

