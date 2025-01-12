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Adana'da sevgili dehşeti! Konuşma bahanesiyle ormanlık alana götürdüğü genç kadını silahla başından vurarak katletti

Murat Aktaş, sevgilisi olduğu öne sürülen Gamze Alır’ı ağaçlık alana götürüp, silahla başından vurarak hayattan kopardı. Kadının daha önce birlikteliklerinden 2 çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Murat Karaman Murat Karaman
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Adana’da sevgili dehşeti! Konuşma bahanesiyle ormanlık alana götürdüğü genç kadını silahla başından vurarak katletti

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    Adana'da iddiaya göre, Murat Aktaş (30), sevgilisi olduğu öne sürülen Gamze Alır'ı (23) konuşma bahanesiyle evinden aldı. Daha sonra adam, genç kadını Yeşil Bulvar mevkiinde ağaçlık alana götürdü. Çıkardığı tabancasını sevgilisinin başına ateş açtı.

    Silah sesini duyan vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Alır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesi sonucunda Gamze Alır'ın en son sevgilisi Murat Aktaş ile birlikte evinden çıktığını belirledi.

    Aktaş ile birlikte 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Daha önceki birlikteliklerinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Gamze Alır'ın cenazesi yakınları tarafından Buruk mezarlığında toprağa verildi.

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