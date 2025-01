Milli atıcımız Yusuf Dikeç Hollywood dizisindeki rolü sosyal medyayı yıktı geçti!

Milli atıcımız Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü "The Day of the Jackal" dizisinin tanıtımında rol aldı. Kırk yıllık oyunculara taş çıkarttı.

"Yusuf Dikeç ile gerçeği açığa çıkarmak" adıyla ekrana gelen videoda, plastik maskeyle Dikeç'in kılığına giren Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne, olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında duruyor. Maskesini temizleyip gerçek kimliğine bürünüyor. 4.5 milyon izleyiciye ulaşan dizi, uluslararası suikast planını ele alıyor.



Dikeç'in rolü sosyal medyayı yıktı:

- Adam patladı gitti, maşallah.

- Yerli Van Helsing.

- Aa Yusuf Dikeç aslında Redmayne'miş

- Niye Türk dizisi değil.

- Duruşu başyapıt zaten.