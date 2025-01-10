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Hapiste çürüyecek! 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi katleden caniye 51 yıl ceza verildi

İstanbul'da Şirin Elmas’ı (6) öldürüp mezarlığa atan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün, hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet ve 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Hapiste çürüyecek! 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi katleden caniye 51 yıl ceza verildi

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    İstanbul'da Şirin Elmas Hanilçi'yi Feriköy Mezarlığı'na götürerek cinsel istismarda bulunduktan sonra eşarpla boğarak öldüren kağıt toplayıcısı Mustafa Örün'ün yargılaması, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

    Mahkeme başkanının son savunması sorulan cani, "11 aydır cezaevindeyim. Verilecek cezadan bu süre düşecek mi?" diye sorunca, herkes şaştı kaldı. İfadesinde cinsel istismarda bulunduğu kızı öldürdüğünü itiraf eden katile indirim uygulanmadı. Hakim, Örün'ü "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Cinsel saldırı" suçundan 30 yıl, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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