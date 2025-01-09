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Ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu! 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek: Akla ziyan savunma

Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren cani Mustafa Örün hakkında karar verildi. "Canımı çok sıktı. Boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım" diyerek cinayeti itiraf eden Örün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası + 51 yıl mahkumiyet aldı. Duruşmada cani sanık "Ne için konuşacağım?" diyerek pişkin bir savunmaya imza attı. Minik Şirin Elmas'ın ailesi, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım talebinde bulunmuş, gelişme üzerine ekipler kamera görüntülerini izleyerek Şirin'in yerini tespit etmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:30 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:53
Ailesi Müge Anlı’ya başvurmuştu! 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek: Akla ziyan savunma

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    İstanbul Şişli'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni günler sonra Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

    atv'de Müge Anlı'nın programına katılarak yardım talebinde bulunan Hanilçi ailesinin çağrısı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

    "CANIMI SIKTI, BOĞAZINI SIKTIM ÖLDÜRDÜM"

    Şirin'in kağıt toplayıcısı 49 yaşındaki Mustafa Örün ile mezarlığa girdiği tespit edildi. Şirin'i mezarlıkta boğarak öldürdüğünü söyleyen Örün, "Yanıma para istemek için geldi. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım" dedi.

    6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek (Takvim.com.tr)6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek (Takvim.com.tr)

    GÜN YÜZÜ GÖRMEYECEK

    Türkiye'nin kanını donrudan vahşette sanık Mustafa Örün hakim karşısına çıktı. Örün, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

    Sanık hakkında, 'Cinsel saldırı' suçundan 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise, 21 yıl hapis cezası kararı verildi.

    PİŞKİN SAVUNMA: NE İÇİN KONUŞACAĞIM?

    Sanık, "Ne için konuşacağım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ekim'den beri cezaevindeyim bu süre bana verilecek cezadan düşülecek mi onu merak ediyorum. Olay iddianamedeki gibi oldu" dedi.

    6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek (Takvim.com.tr)6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek (Takvim.com.tr)

    ŞİRİN'İN ANNESİ DURUŞMA SALONUNDA AĞLADI

    Örün nasıl savunma yapacağını bilmediğini, anlatacak bir şeyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığın savcılık aşamasındaki ifadesinin okudu. Bu anlarda Şirin Elmas'ın annesinin ağladığı görüldü.

    "BENİM EVLADIMI KATLETMEYE HAKKI YOKTU"

    Söz verilen baba İbrahim Haniçi, olay günü adliyede olduğunu akşam eve gittiğinde eşinin söylemesi üzerine Şirin'i aramaya çıktıklarını söyledi.

    Baba, "Karakola gittik, heryeri aradık. Ertesi günü sabah polis kızımızı bulduğunu, bu katilin kızımızı öldürdüğünü öğrendik" şeklinde konuşarak şikayetçi olduğunu söyledi.

    Anne Yeter Haniçi, "Benim kızım bir saat içinde kayboldu. Elektrik faturasını yatırmaya gittim. Döndüğümde yoktu. Bu cani kızımı uzaktan görüp yanına gitmiş. Mezarlığın arasına götürüp öldürene kadar zorla götürmüş. Benim evladımı katletmeye hakkı yoktu. 6 yaşındaki çocuğu gözlerinin içinde bakarak öldürdü. Bu hakkı nereden buluyor. iki aydır gözümün yaşı dinmedi. İdam istiyorum" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

    6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek (Takvim.com.tr)6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek (Takvim.com.tr)

    "ŞİRİN'İN GELECEĞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

    Ailenin avukatı "Sanık sadece Şirin Elmas'ı öldürmemiştir. Şirin'in geleceğini, ailesinin geleceğini öldürmüştür. Deliller ortadadır cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Söz alan İstanbul Barosu davanın hassasiyetine değinerek katılma talebinde bulundu.

    SANIK AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Mahkeme başkanı tekrardan sanığa söz vererek müşteki beyanlarına karşı bir diyeceği olup olmadığını sordu. Sanık Örün "Yok" cevabını verdi. Sanık avukatı, "Müvekkil suçlamaları kabul etmiştir. Deliller yerindedir, meslek gereği akıl sağlığının bakılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme başkanı sanığa "Psikolojik bir hastalığın, geçmişin var mı" şeklindeki sorusuna sanık "Hayır" cevabını verdi.

    6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek (Takvim.com.tr)6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek (Takvim.com.tr)



    SON SÖZÜ SORULDU

    Küçük kızın ailesi, mütalaaya katılarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılması istediler. Mütalaanın ardından söz verilen sanık Mustafa Örün, son sözünde "Bir diyeceğim yok" dedi. Sanık avukatı da ekleyecekleri bir hususun olmadığını belirtti.

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