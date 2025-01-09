İstanbul Şişli 'de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi 'nin cansız bedeni günler sonra Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. atv'de Müge Anlı'nın programına katılarak yardım talebinde bulunan Hanilçi ailesinin çağrısı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. "CANIMI SIKTI, BOĞAZINI SIKTIM ÖLDÜRDÜM" Şirin'in kağıt toplayıcısı 49 yaşındaki Mustafa Örün ile mezarlığa girdiği tespit edildi. Şirin'i mezarlıkta boğarak öldürdüğünü söyleyen Örün, "Yanıma para istemek için geldi. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım" dedi.

Sanık hakkında, 'Cinsel saldırı' suçundan 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise, 21 yıl hapis cezası kararı verildi. PİŞKİN SAVUNMA: NE İÇİN KONUŞACAĞIM? Sanık, "Ne için konuşacağım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ekim'den beri cezaevindeyim bu süre bana verilecek cezadan düşülecek mi onu merak ediyorum. Olay iddianamedeki gibi oldu" dedi.

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek (Takvim.com.tr)



ŞİRİN'İN ANNESİ DURUŞMA SALONUNDA AĞLADI



Örün nasıl savunma yapacağını bilmediğini, anlatacak bir şeyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığın savcılık aşamasındaki ifadesinin okudu. Bu anlarda Şirin Elmas'ın annesinin ağladığı görüldü.

"BENİM EVLADIMI KATLETMEYE HAKKI YOKTU"

Söz verilen baba İbrahim Haniçi, olay günü adliyede olduğunu akşam eve gittiğinde eşinin söylemesi üzerine Şirin'i aramaya çıktıklarını söyledi.



Baba, "Karakola gittik, heryeri aradık. Ertesi günü sabah polis kızımızı bulduğunu, bu katilin kızımızı öldürdüğünü öğrendik" şeklinde konuşarak şikayetçi olduğunu söyledi.



Anne Yeter Haniçi, "Benim kızım bir saat içinde kayboldu. Elektrik faturasını yatırmaya gittim. Döndüğümde yoktu. Bu cani kızımı uzaktan görüp yanına gitmiş. Mezarlığın arasına götürüp öldürene kadar zorla götürmüş. Benim evladımı katletmeye hakkı yoktu. 6 yaşındaki çocuğu gözlerinin içinde bakarak öldürdü. Bu hakkı nereden buluyor. iki aydır gözümün yaşı dinmedi. İdam istiyorum" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.