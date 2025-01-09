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Doğum izni süresinin artırılıp artırılmayacağı sorusu, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı ile yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda yaptığı açıklamalarla hem doğum izni hem de çalışan ebeveynlere yönelik destekler hakkında önemli ipuçları verdi.

Fotoğraflar: AA MEVCUT DOĞUM İZNİ SÜRESİ NEDİR? Hâlihazırda doğum izni süresi 16 hafta olarak belirlenmiş durumda. Çoğul gebeliklerde bu süre 18 haftaya kadar uzatılabiliyor. Annelik izni, hamile çalışanların doğumdan önce ve sonra kullanabildiği bir hak olarak uygulanıyor. Özel sektör ve kamu sektöründeki farklı uygulamalara rağmen, bu izin süresi anne ve bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşıyor.