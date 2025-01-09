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Doğum izni artacak mı, kaç gün olacak? 2025 annelik izni düzenlemesi ne zaman gelecek?

Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nda doğum izni süreleriyle ilgili merak edilen sorular gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının açılışında önemli açıklamalarda bulunarak, doğum izinlerinin artırılabileceğine dair ipuçları verdi.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 19:21 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 19:21
Doğum izni artacak mı, kaç gün olacak? 2025 annelik izni düzenlemesi ne zaman gelecek?

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    Doğum izni süresinin artırılıp artırılmayacağı sorusu, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı ile yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda yaptığı açıklamalarla hem doğum izni hem de çalışan ebeveynlere yönelik destekler hakkında önemli ipuçları verdi.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    MEVCUT DOĞUM İZNİ SÜRESİ NEDİR?

    Hâlihazırda doğum izni süresi 16 hafta olarak belirlenmiş durumda. Çoğul gebeliklerde bu süre 18 haftaya kadar uzatılabiliyor. Annelik izni, hamile çalışanların doğumdan önce ve sonra kullanabildiği bir hak olarak uygulanıyor. Özel sektör ve kamu sektöründeki farklı uygulamalara rağmen, bu izin süresi anne ve bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

    Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda şu açıklamalarda bulundu:

    📌 "Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız."

    📌 "Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğiz. Doğurganlık oranlarını sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız."

    📌 "Genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve sosyal konut programlarıyla aile kurmayı teşvik edeceğiz."

    📌 "Çalışan ebeveynlere destek olmak amacıyla ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız."

    DOĞUM İZNİ SÜRESİ UZAYACAK MI?

    Toplantıda yapılan açıklamalar, doğum izni sürelerinin yeniden değerlendirilip artırılabileceğini işaret ediyor. Bununla birlikte, henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerle bu konuda net adımlar atılması bekleniyor.

    Doğum izni dışında, çalışan ebeveynler için esnek çalışma koşullarının artırılması ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi düzenlemelerin de gündemde olduğu belirtildi. Bu gelişmeler, çalışan annelerin iş ve aile hayatını dengelemesine büyük katkı sağlayabilir.

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