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Roketsan mühendisi Yusuf'un cep telefonu ve hisse senetleri araştırılıyor

Evinde sır şekilde ölen Roketsan mühendisi Yusuf'un kanından sodyum nitrat çıktı. Zehri internetten almıştı. Borsada yoğun şekilde işlem yaptığı saptandı. Cep telefonu ve hisse senetleri araştırılıyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Roketsan mühendisi Yusuf’un cep telefonu ve hisse senetleri araştırılıyor

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    Yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak'ta evinde sır şekilde hayatını kaybetti. Adli Tıp tarafından yapılan incelemede kanında yüksek oranda sodyum nitrat olduğu belirlendi. Zehri geçen Aralık ayında internet üzerinden sipariş verdiği öğrenildi. Ayrıca borsada yoğun bir şekilde alım satım yaptığı kaydedildi. Hisse senetleri ile cep telefonu inceleniyor.

    SON YAZILIM!
    Roketsan'ın Yazılım Mühendisi Yusuf Serdar Yücel, evinde intihar etti. Bu ölüm, peş peşe hayatlarını kaybeden Aselsan mühendislerini akla getirdi... Ankara'da savunma sanayimizin önemli kuruluşlarından olan Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel (25), bir süre göreve gelmedi. Arkadaşları evine gittiğinde, Yücel'in öldüğünü tespit etti. Genç mühendisin yapılan ilk incelemede, sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Herhangi bir intihar notu bırakmayan Yücel'in yoğun bir şekilde borsada işlem yaptığı da öğrenildi.

    TELEFONUNA İNCELEME
    Bu arada cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyallerinin incelendiği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bu ölüm Aselsan'da peş peşe hayatlarını kaybeden mühendisleri akla getirdi.

    2018'de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanan Yücel, 2021'de stajyer olarak Roketsan'a adım attı. 2022 yılında yazılım mühendisi olarak işe başladı. Yücel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Aselsan'da çalışan 8 mühendis, 2007 ile 2017 yılları arasında peş peşe hayatını kaybetti. Bu ölümler, intihar olarak kayıtlara geçse de aileler ve kamuoyunca cinayet ihtimali göz ardı edilmedi. (ÖMER ÇETİN)

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