Yenidoğan çetesiyle ilgili fezleke düzenlendi! Savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’den pes dedirten savunma

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yenidoğan çetesine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 18 şüpheli tespit edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakaladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.

2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS

18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 20 yıldan 25 yıla kadar, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar, hemşire Serenay Şenkalaycı'ya 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar, geri kalan 15 şüpheli çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

BİN 568 TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞ

HTS kayıtlarına göre Mustafa Kemal Zengin'in Beylikdüzü Medilife Hastane mesul müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez, Avukat Aylin Arslantatar ile bin 320 kez ve tahliye ettirilmek istenen örgüt üyesi Tuğçe Toptemel'in üvey babası olan Yavuz Çelik ile 110 kez irtibatı olduğu, şüpheli Zengin'in suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan bir şahsı, bile bile dosya savcısını tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştığı, Zengin'in örgüte yardım etme olarak değerlendirildiği, tehdit eylemiyle ilgili soruşturmanın ise ayrıca devam ettiği fezlekede açıklandı.



Mustafa Kemal Zengin ifadesinde, "Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım" dedi.

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