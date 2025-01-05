Video çekmek için üzerine kolonya döküp ateşe vermişti! Acı haber geldi | Bakanlıktan sosyal medya düzenlemesi vurgusu

Bakanlığın paylaşımı

BAKANLIKTAN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada sosyal medya düzenlemesinin önemine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz."