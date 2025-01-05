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Video çekmek için üzerine kolonya döküp ateşe vermişti! Acı haber geldi | Bakanlıktan sosyal medya düzenlemesi vurgusu

İzmir'de 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, video çekmek için üzerine kolonya döküp kendisini ateşe verdi. Küçük Mert hastanedeki yaşam savaşını kazanamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada sosyal medya düzenlemesinin önemi "Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" vurgulandı.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 16:06 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 16:08
Video çekmek için üzerine kolonya döküp ateşe vermişti! Acı haber geldi | Bakanlıktan sosyal medya düzenlemesi vurgusu

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    Kan donduran olay 17 Aralık'ta meydana geldi. İzmir Bornova'da Beyazıt Mahallesi'nde 11 yaşındaki Mert Yetiştiren evde tek başına olduğu sırada üzerine kolonya döktükten sonra çakmakla kendini ateşe verdi.

    Tedaviye alınan Mert, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Mert Yetiştiren dün toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Bakanlığın paylaşımıBakanlığın paylaşımı

    BAKANLIKTAN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ VURGUSU
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada sosyal medya düzenlemesinin önemine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

    "Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz."

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