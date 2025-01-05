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3.5 yaşındaki Efe, annesi tarafından iple boğularak öldürüldü! Katilin ifadesi ise tüyler ürpertti

Anne Cansever Kalfa, ilk ifadesinde oğlu Efe Mahmut’u ipe dolanmış şekilde evde ölü bulduğunu söyledi. Ancak daha sonra iple boğduğunu itiraf etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
3.5 yaşındaki Efe, annesi tarafından iple boğularak öldürüldü! Katilin ifadesi ise tüyler ürpertti

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    Zongultak'ta tüyleri ürperten bir olay yaşandı. Kilimli ilçesinde yaşayan Cansever Kalfa, evden çöp atmaya çıktı. Döndüğünde iddiasına göre 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boynuna ip dolanmış yerde yatar şekilde buldu. Annenin çığlıklar üzerine eve gelen komşuları, çocuğu bıçakla keserek ipten kurtardı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz Efe Mahmut Kalfa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Musa Kalfa, morgda gözyaşı döktü.

    GAZETECİLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI
    Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ile Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tanık ifadelerine göre soruşturmayı derinleştirdi. Şüpheler üzerine dedektif gibi çalışan ekiplerin titiz çalışması neticesinde anne suçunu itiraf etti.

    İfadesinde, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan anne Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Cansever Kalfa, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Çocuğunuzu neden öldürdünüz?" sorusunu da yanıtsız bıraktı. Annenin adliyedeki sorgusu sürerken otopsisi tamamlanan Efe Mahmut K.'nın cenazesi ikindi namazını müteakiben defnedilmek üzere Bartın'ın Akmanlar köyüne götürüldü.

    3,5 yaşındaki Efenin ölümüyle ilgili korkunç itiraf: Bir an aklıma geldi, iple boğdum3,5 yaşındaki Efenin ölümüyle ilgili korkunç itiraf: Bir an aklıma geldi, iple boğdum
    3,5 yaşındaki Efe'nin ölümüyle ilgili korkunç itiraf: "Bir an aklıma geldi, iple boğdum"

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